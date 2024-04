Lazio-Salernitana, il Giudice Sportivo rimanda la decisione sulla Curva Nord Intanto si allunga la lista dei diffidati in casa granata

Supplemento d’indagine. Lazio-Salernitana avrà anche il calore della Curva Nord. Come deciso dal Giudice Sportivo, c’è bisogno di un supplemento d’indagine della Procura Federale in merito agli episodi razzisti registrati sia dai tifosi della Lazio che della Roma nel derby di settimana scorsa. “Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale; con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:

cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);

coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);

coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico”.

Nessuno squalificato tra le fila della Salernitana, con Pirola e Pierozzi che si aggiungono alla lista dei diffidati nella quale già figuravano Candreva, Gyomber e Coulibaly.