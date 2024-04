Salernitana, il Giudice Sportivo ferma Lassana Coulibaly: out con la Fiorentina Il maliano non ci sarà domenica

Pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo relativo alle partite della 32^ giornata di Serie A. C'è anche il nome di Lassana Coulibaly nella lista dei calciatori fermati per un turno. Il maliano non ci sarà nella sfida tra Salernitana e Fiorentina.

Squalificato per una giornata Mario Rui (Napoli) dopo il cartellino rosso rimediato contro il Frosinone, un turno per somma di gialli anche per Jean Daniel Akpa Akpro (Monza), Pontus Almqvist (Lecce), Samuele Ricci (Torino), Amir Rrahmani (Napoli), Malick Thiaw (Milan).