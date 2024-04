VIDEO - Follia allo stadio Arechi: scontri prima di Salernitana-Fiorentina Tensione tra tifosi e la Polizia

Istanti di forte tensione si sono verificati all'esterno dello stadio Arechi prima del fischio d'inizio di Salernitana-Fiorentina. Un folto gruppo di facinorosi, probabilmente di fede granata, ha provato a forzare un cordone di polizia per raggiungere la zona antistante la Curva Nord. Ne è scaturito un lancio di fumogeni e bombe carta, respinto dalle forze dell'ordine in tenuta anti sommossa. I disordini, poi, sono proseguiti a lungo nel piazzale della Tribuna: gli agenti hanno lanciato diversi lacrimogeni per provare a disperdere i violenti. I feriti delle

Forze dell’Ordine sono una decina, 3 sono stati portati in ospedale per farsi medicare, gli altri sono rimasti solo contusi e sono stati medicati sul posto. Ora la situazione è tornata alla normalità ma sull'Arechi continua a sorvolare un elicottero della Polizia.