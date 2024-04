Salernitana-Fiorentina 0-2, Colantuono: "Iervolino è deluso come tutti" Le parole del tecnico: "Dispiace questa sconfitta. Dia? E' una scelta della società"

Stefano Colantuono ha parlato al termine di Salernitana-Fiorentina 0-2: “Non ho parlato alla squadra perché c’è ancora adrenalina in corpo. Proveremo ad analizzarla domani. A me la squadra non è dispiaciuta anche vedendo l’avversario. Ci siamo difesi con ordine, sapevamo che questa è una squadra che era seconda per possesso palla. Siamo stati bravi a tenere il match bloccato nel primo tempo, forse potevamo fare qualcosina in più. Poi però la partita è svoltata nel finale. Dispiace perché il pareggio non avrebbe cambiato niente ma forse sarebbe servito per il nostro morale. Dobbiamo fare mea-culpa per i dieci minuti finali.

Retrocessione? Non ci penso all’artimetica. Penso solo alle partite, a fare buone prestazioni con le grandi del campionato. Serviva morale ma purtroppo va tutto male. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al Frosinone, cercando di rendere loro la vita difficile.

Iervolino? Ho parlato con lui, abbiamo fatto un’analisi. Abbiamo condiviso la lettura della partita. Purtroppo ci gira così da inizio anno e dispiace tanto.

Candreva? E’ uscito per un problema fisico. Ci sono tanti che non sono al top. Basic e Sambia sono usciti per problemini fisici. In queste stagioni si sommano anche queste difficoltà.

Dia? Io non ho problemi con lui. Il calciatore è fuori rosa da settimana per scelta della società”.