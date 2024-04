Frosinone-Salernitana, a rischio la trasferta per la torcida granata L'Osservatorio ha rinviato il caso al Casms, via libera per l'Atalanta

A due giorni dalla partita di Frosinone, non è ancora chiaro se i tifosi della Salernitana potranno seguire la squadra allo “Stirpe”. Gli scontri avvenuti domenica all'esterno dell'Arechi e per i quali sono stati effettuati anche quattro arresti in flagranza differita, hanno fatto finire la torcida granata sotto la lente d'ingrandimento delle autorità di pubblica sicurezza. Prima di domenica, infatti, la vendita dei tagliandi era libera ed aperta anche ai non possessori di fidelity card, aspetto che avrebbe agevolato l'esodo dei tifosi granata in Ciociaria. In giornata, però, l'osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive non ha sciolto le riserve in quanto ha demandato la decisione al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Il rischio che il settore ospiti possa restare chiuso, al momento, appare concreto ma bisognerà attendere domani per le ultime determinazioni. Nel frattempo l'Osservatorio si è pronunciato su Salernitana-Atalanta, in programma il prossimo 6 maggio. Una partita considerata ad alto rischio, vista la rivalità tra le due tifoserie, e per la quale sono state adottate delle prime restrizioni. I tifosi bergamaschi potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti ma solo se possessori di Tessera del Tifoso del club nerazzurro. È stata richiesta, inoltre, l'implementazione del servizio di stewart ed il rafforzamento dei servizi di controllo, anche nelle aree di filtraggio e pre-filtraggio.