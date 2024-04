Frosinone-Salernitana, trasferta ancora bloccata: si attende il Casms A poco più di 24 ore dalla sfida dello Stirpe resta ancora l'incertezza

Poche ore alla trasferta di Frosinone eppure per i tifosi della Salernitana regna ancora l’incertezza sulla possibilità di poter partecipare alla trasferta dello Stirpe. Inizialmente la trasferta era stata aperta a tutti. Nella giornata di ieri era attesa la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive dopo gli episodi registrati in Salernitana-Fiorentina che hanno immediatamente suonare l’allarme.

Ed invece, dopo una lunga attesa, la palla è stata ufficialmente passata tra le mani del Casms. Si aspetta una decisione, con una possibile prevendita lampo solo per i tifosi fidelizzati che avrebbe però pochissime ore a disposizione, non senza difficoltà a causa delle tante ricevitorie chiuse in un giorno festivo.

Capitolo Salernitana-Atalanta: la trasferta per i supporters nerazzurri sarà limitata ai soli possessori di fidelity card, con obbligo di acquisto nel settore ospiti per i residenti a Bergamo. Vietato l'acquisto negli altri settori.