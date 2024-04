Frosinone-Salernitana, appena due tifosi nel settore ospiti! Le limitazioni hanno inciso sulla prevendita per la sfida di questa sera

La prevendita lampo, le limitazioni per i tifosi granata e la scelta in massa di disertare la sfida dello Stirpe. Frosinone-Salernitana non avrà il calore del pubblico di fede campana. Nell'impianto ciociaro, saranno appena due i tifosi della Salernitana pronti a sostenere con forza la squadra di Stefano Colantuono e provare ad allungare con una vittoria l'incubo della retrocessione ormai ad un passo.

Una scelta, quella di disertare la trasferta nel Lazio, arrivata dopo il blocco alla trasferta libera indicata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive nella scorsa settimana, prima degli scontri nel prepartita di Salernitana-Fiorentina. Da lì, la stretta del Viminale che aveva bloccato la trasferta e inviato tutto al Casms. Nella giornata di ieri, la decisione di aprire in maniera lampo la prevendita solo ai possessori di tessera del tifoso non residenti a Salerno. Da qui, la scelta di appena due tifosi di staccare il biglietto e presenziare allo Stirpe.