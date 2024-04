Ex Salernitana, bravo Menichini! Il trainer di Ponsacco salva la Turris Ancora una missione riuscita per l'ex trainer granata

Una nuova impresa. Leonardo Menichini festeggia ancora. Il 70enne allenatore di Ponsacco è riuscito nella missione di salvare la Turris nel girone C di serie C. Decisiva la vittoria a Brindisi dei corallini 1-2 grazie alla doppietta di Nicolao. Il contemporaneo pari del Potenza ha permesso ai campani di uscire fuori dalla zona playout e di poter festeggiare un grande risultato sportivo.

Protagonista assoluto è stato Menichini, chiamato lo scorso gennaio sulla panchina della Turris per provare a dare una scossa. Missione riuscita all’ultima giornata. L’ennesimo grande risultato per un allenatore che ancora una volta ha dimostrato coraggio e personalità. Storico vice del compianto Mazzone, Menichini ha scritto a Salerno le sue pagine più belle: prima la promozione in serie B nel 2015, poi le due salvezze in cadetteria nei playout con Lanciano e Venezia, quest’ultimo battuto ai rigori nell’anno del Centenario.