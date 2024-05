Salernitana, Gomis resta in ospedale: possibili dimissioni in giornata Il francese è monitorato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona

Otto giorni di degenza in ospedale per analizzare le cause del malore che lo avevano sorpreso mentre era a casa nel cuore di Salerno insieme alla sua compagna. Iron Gomis potrebbe chiudere oggi la sua pagina più nera dell’esperienza con la maglia della Salernitana. Il centrocampista è ancora ricoverato presso l’Ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona per effettuare tutti gli accertamenti e capire la causa del problema accusato settimana scorsa. Si attendono buone notizie dagli ultimi esami, con il calciatore che potrebbe essere dimesso e farebbe così ritorno a casa.

Per Gomis la certezza è il mancato ritorno in campo entro la fine della stagione. Il centrocampista francese verrà risparmiato dal finale di campionato sportivamente insulso per il club granata. Un motivo in più per il calciatore per poter svolgere tutti gli esami del caso e rimettersi a disposizione del suo club per la stagione che verrà.