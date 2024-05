Salernitana, Tchaouna brilla e fa gola in Europa: i granata sperano nell’asta Il francese sogna le Olimpiadi con l'Under 23 e ora punta al grande salto

“Ha qualità importanti: fisicamente ha dimostrato di poter far bene nel nostro campionato”. I complimenti arrivano direttamente dalla voce di Gian Piero Gasperini. Il destinatario del messaggio è Loum Tchaouna, faro della Salernitana nel finale sciagurato di stagione. La perla con l’Atalanta è stata l’ultima giocata di una seconda parte di stagione che per i colori granata ha avuto come unico protagonista il talentino francese. Tra i tanti numeri (6 gol fra campionato e Coppa Italia, doppia cifra raggiunta se si contano anche i 4 assist forniti), il merito di essere riuscito a strappare gli unici applausi lunedì ad un Arechi arrabbiato per la retrocessione.

I progressi e le giocate dell’ex Rennes non sono passati inosservati agli osservatori di tutta Europa. La lista di chi ha già bussato alla porta dell’entourage del francese è bella ricca: Torino, Atalanta, Lazio e Bologna in Italia, Anderlecht, Villareal, Brighton e Ajax in giro per l’Europa. La Salernitana ha una clausola minima di 8 milioni ma spera di innescare un’asta milionaria, anche a causa del 30 per cento sulla futura rivendita da concedere al Rennes a titolo di ricompensa dopo il trasferimento a titolo gratuito di dieci anni fa.