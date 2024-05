UFFICIALE – Salernitana-Verona di lunedì All'Arechi l'ultima sfida prima del saluto alla serie A

Sono stati resi noti gli orari della 37esima giornata di serie A. Salernitana-Verona si disputerà lunedì 20 maggio alle ore 18:30. L’ultima sfida all’Arechi dunque ancora in orario feriale, così come con l’Atalanta. Una scelta che rischia di avere ripercussioni sul numero di spettatori presenti per il saluto dell’Arechi alla serie A.