LIVE | Salernitana-Verona 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Verona

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Kastanos; Weissman. A disposizione: Costil, Salvati, Pellegrino, Manolas, Pasalidis, Sfait, Legowski, Vignato, Maggiore, Candreva, G. Fusco, Boncori. Allenatore: Colantuono.

VERONA (4-2-3-1): Montipó; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Swiderski, Centonze, Vinagre, Silva, Magnani, Charlys, Ajayi, Corradi, Bonazzoli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Di Bello di Brindisi - assistenti: Galetto e Scatragli. IV uomo: Bonacina. Var: Marini/Avar: Abisso.

1' - Fischio d'inizio

IL PRE-GARA. Una sola novità in casa Salernitana rispetto alle anticipazioni della vigilia. Colantuono lancia dal 1' Kastanos che si schiera sulla trequarti accanto a Tchaouna, alle spalle di Weissman prima punta. Per il resto tutto confermato. Davanti a Fiorillo spazio a Pierozzi, Fazio, Pirola. In mediana Zanoli e Sambia saranno gli esterni con Coulibaly e Basic in mediana. Il Verona si schiera con il 4-2-3-1: Suslov, Folorunsho e Lazovic agiranno alle spalle di Noslin.