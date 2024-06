Salernitana, Colantuono: "Mi auguro si possa ripartire e riprendere la A" Il tecnico lancia messaggi in attesa di definire il futuro

L’addio alla serie A e l’attesa per il futuro. Stefano Colantuono chiuderà il prossimo 30 luglio la sua avventura da allenatore della Salernitana. “Sono un uomo della società, ho accettato per l’amore che ho per questa piazza”, le parole del tecnico. Anche Colantuono aspetta indicazioni dalla società. L’allenatore ora potrebbe ritornare o al ruolo di responsabile del settore giovanile. Ma attenzione anche ad una possibile promozione come direttore tecnico, figura di raccordo fra squadra e staff tecnico.

Il tecnico è intervenuto ai microfoni di TVPlay durante l’evento CUR In Campo 2024: “Mi auguro che sappia rialzarsi perché merita la serie A”. Le parole al miele sono anche per il Frosinone e per Angelozzi, obiettivo numero uno per la rifondazione granata: “Conosco bene Guido e soprattutto Di Francesco. Spero come per la Salernitana che sappiano incassare questa delusione e ripartire”.