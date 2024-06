Salernitana, semestre horror per Pellegrino: perde anche l'Argentina Under 23 Il difensore fuori dalla prima lista del ct Mascherano: le Olimpiadi di allontanano

Il prestito dal Milan nelle ultime ore del mercato di gennaio. La prima parentesi italiana di Marco Pellegrino non ha strappato applausi. Arrivato alla Salernitana come rinforzo per il pacchetto arretrato dopo un semestre segnato da un infortunio, l’argentino non è riuscito a lasciare il segno. Il suo rendimento non è stato sufficiente, nonostante le buone impressioni iniziali. Troppi errori individuali, affondando insieme a tutta la squadra verso una dolorosa retrocessione in serie B.

Per Pellegrino, autore di 10 presenze e 541 minuti con la maglia della Salernitana, ieri è arrivata anche un’altra brutta notizia. L’Argentina Under 23, salvo colpi di scena, non lo avrà tra i calciatori in campo per il Torneo Olimpico di Parigi 2024. Il selezionatore alibceleste Javier Mascherano non lo ha inserito nella lista dei calciatori che affronterà in amichevole il Paraguay, preludio dunque ad un semaforo rosso anche per la prestigiosa competizione a cinque cerchi. Presenti invece il fiorentino Beltran e il bolognese Castro.