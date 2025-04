Salerno, mostra documenti contraffatti: indiano espulso dal territorio italiano Per il permesso di soggiorno aveva utilizzato dati anagrafici di un altro straniero

In data 17 aprile la Polizia di Stato di Salerno ha proceduto all’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino indiano, mediante accompagnamento all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Il soggetto si era presentato il 14 aprile agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la richiesta di permesso di soggiorno. I controlli accurati in banca dati hanno consentito di rilevare la contraffazione della documentazione esibita, in particolare il nulla osta per lavoro, che riportava dati anagrafici e numero di pratica appartenenti ad altro straniero.

Il cittadino indiano è stato perciò denunciato per il reato di utilizzo di documenti contraffatti o alterati relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia (art.5, comma 8 bis, della L. 286/98). L’iniziativa rientra nel quadro dell’attività amministrativa che quotidianamente svolge la Polizia di Stato per attestare il rispetto delle procedure normative previste per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale.