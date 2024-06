Salernitana, delusione per Tchaouna: niente Olimpiadi Il francese non è stato inserito nella lista del ct Henry

L’unica nota lieta di una stagione da dimenticare. Loum Tchaouna si è preso la scena in casa Salernitana a suon di gol e assist. Per il talentino francese, in procinto di passare alla Lazio per otto milioni di euro, è arrivata questa mattina una doccia fredda. Il ct della Francia Under 23 Thierry Henry non ha inserito la stellina della Salernitana nella lista dei 25 pre-convocati per il Torneo Olimpico. In attacco sono stati convocati come “over” Lacazette e Mateta, vecchio obiettivo della Salernitana nella scorsa estate.

Per Tchaouna c’è la possibilità di rifarsi già però nei prossimi giorni. Il transalpino è impegnato nel torneo Maurice Revello, una volta conosciuto come Torneo di Tolone e giunto alla cinquantesima edizione. Le ultime fatiche di una stagione positiva, in attesa del grande salto.