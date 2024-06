Salernitana, spunta Petrachi come soluzione per il ruolo di direttore generale L'ex dg della Roma è stato sondato dal club

L'attesa per Guido Angelozzi va avanti da giorni. La Salernitana vuole affidarsi al dirigente siciliano per dare il via all'operazione rilancio. Tutto passa dal confronto con il patron del Frosinone Stirpe che è atteso nelle prossime ore. Iervolino ha avuto contatti con il dirigente siciliano, ha dato il via libera ad affidargli il comando della nave granata.

La Salernitana aspetta e intanto però si cautela. Da giorni, il club granata ha sfogliato la margherita e ha allacciato i contatti con Gianluca Petrachi. Il dirigente è fermo dall'esperienza alla Roma ed è pronto a rilanciarsi. Il Palermo lo corteggia ma la Salernitana ha mosso passi importanti. Si aspetta Angelozzi dunque ma l'ad Milan ha già varie soluzioni: Meluso, Valentini e Maiorino, oltre ad un tentativo per Sogliano restano le altre strade.