Salernitana, pronta la festa del 19 giugno: i dettagli Il programma della festa per i 95 anni granata

“Non c'è tempo, non c'è fine: c'è il 19 giugno da onorare”. Gli ultras scendono in campo e danno le prime indicazioni sulla festa per i 105 anni della Salernitana. Si inizierà mercoledì 18 giugno con mostra della striscioni all’interno dello Stadio Vestuti. Il 19 invece la grande festa: alle ore 19:19 è in programma il corteo dell’appartenenza da Piazza della Concordia a Piazza Casalbore. Prevista anche la presentazione della mascotte ufficiale Hyppo. A seguire lo spettacolo musicale con Alexx Dj, Marco Montefusco e Luca Speakeruccio Scafuri. Allieteranno la serata Disco Inferno, Morfuco e Tonico 70.

“Questa data per NOI salernitani resterà sempre il giorno della nascita di una leggenda: la SALERNITANA 1919 che non sarà mai solo una squadra di calcio, la Salernitana è molto di più: è aggregazione, condivisione, passione. La NOSTRA Salernitana è soprattutto APPARTENENZA.

Come ogni anno, rinnoviamo l'attaccamento, l'amore e il sentimento di affezione per la nostra città e questi colori...le abbiamo giurato eterna fedeltà, non la tradiremo mai! Allora,petti gonfi orgogliosi e fieri, in alto le mani, al di là di qualsiasi categoria, al di là di ogni delusione, nessuno fermerà mai la nostra passione!

Un'esortazione a tutti ultras, tifosi, famiglie e bambini a partecipare con impavidità e tanta forza ai giorni dell'appartenenza che si terranno il 18 e 19 giugno a Salerno”.