Salernitana, tempi supplementari per la cessione del club Scaduta la deadline per presentare offerte. Brera Holdings però continua l'analisi dei conti

Alla mezzanotte di ieri è scaduta la deadline per la cessione della Salernitana. La casella Pec però del club è rimasta vuota. Nessuna offerta è arrivata tra le mani di Danilo Iervolino. Dei due fondi americani nessuna traccia. Brera Holdings, dopo il comunicato stampa emesso nella serata di martedì, ha fatto sapere informalmente di continuare ancora la fase di analisi dei conti. Si va dunque ai tempi supplementari, con la Salernitana che aspetta.

Iervolino scruta l’orizzonte e resta fermo sulla sua iniziale valutazione da 25 milioni di euro per dire addio. In caso di offerta convincente, Maurizio Milan resterebbe come figura apicale del club, anello di congiunzione fra presente e futuro. Intanto anche Gianluca Petrachi aspetta di capire quale sarà la direzione societaria. Entro venerdì è attesa chiarezza, con Iervolino disposto a rilanciare in caso di mancato addio.