Salernitana, il weekend della svolta: Iervolino attende Brera Holdings Ore cruciali per il futuro del club

La casella pec granata resta ancora vuota. Eppure, per i vertici dirigenziali della Salernitana, sono queste le ore decisive per il futuro del club. Danilo Iervolino attende a strettissimo giro di posta l’offerta di Brera Holdings, il fondo americano che martedì scorso aveva comunicato attraverso una nota stampa l’interesse per un club italiano di serie B. Indirettamente, i soggetti a stelle e strisce hanno informato di essere ancora alle prese con le ultime verifiche sui conti granata prima di mettere nero su bianco l’offerta per l’acquisizione del club.

Iervolino aspetta. Pretende 25 milioni di euro per dire addio immediatamente e soprattutto la testimonianza non solo di una solidità economica ma anche di una volontà forte di costruire un progetto sportivo avvincente. In tal senso, Maurizio Milan resterebbe come figura di trade union tra nuova e vecchia gestione. Nel weekend è fissata la deadline, con la Salernitana che attende lunedì prima di fare chiarezza sia sul presente che sul futuro.