Serie A – Operazione Nostalgia, sabato di festa all’Arechi: il programma Grande attesa in città con almeno 18mila spettatori presenti sugli spalti

I primi nomi stanno già infiammando il village costruito nei pressi dell’Arechi. La Salerno calcistica che si appresta a salutare la serie A si gode una giornata dal sapore romantico. E’ iniziato il lungo evento di Serie A – Operazione Nostalgia, con il raduno delle grandi star della storia recente del calcio italiano. Questa sera, a partire dalle ore 20:00, è in programma la partita tra le vecchie glorie del massimo campionato nazionale.

Saranno in 18mila a godersi un salto nel passato e riaprire il cassetto dei propri ricordi. Secondo il programma stabilito alle 18 si apriranno i cancelli dell'Arechi, poi alle 19.35 è atteso l’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento prima del fischio d’inizio fissato alle ore 20:00. La diretta dell’evento sarà tramessa su Sportitalia.

Ecco l’elenco completo dei 40 giocatori tra i quali anche gli idoli locali Luca Fusco, Arturo Di Napoli, David Di Michele, Giacomo Tedesco e Vittorio Tosto: Roberto Baggio, Francesco Totti, Javier Zanetti, David Trezeguet, Diego Milito, Andrea Barzagli, Antonio Di Natale, Aldair, Patrizia Panico, Ernesto Chevanton, Nicola Ventola, Alessandro Lucarelli, Luigi Di Biagio, Fabio Galante, Stefano Fiore, Antonio Chimenti, Vincent Candela, Giampiero Maini, David Pizarro, Dario Marcolin, Mauro Bressan, Ighli Vannucchi, Cesar, Marco Amelia, Antonio Filippini, Emanuele Filippini, Guerino Gottardi, Max Tonetto, Gigi Orlandini, Gigi Garzya, Davide Moscardelli, Giancarlo Pantano, Alberto Savino, Luca Altomare e Ciro De Cesare.