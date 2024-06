Diritti tv Serie B, ecco le richieste economiche per trasmettere il campionato In pole position ci sono Sky e Dazn

Deadline per lunedì prossimo. La serie B traccia la strada e prova a lanciare un segnale in merito alla vendita dei diritti tv per il triennio 2024-2027. Dopo l’avventura Sky-Dazn, con il passo indietro di Helbiz, ora per il presidente Mauro Balata si gioca una partita di grande importanza. In una nota ufficiale, la Lega B ha mosso le richieste agli operatori tv per l’acquisizione dei diritti per la trasmissione del campionato cadetto. 40 milioni di euro più iva a stagione in caso di offerta per l’acquisizione in esclusiva di tutte le partite della seconda serie nazionale. Altrimenti, in caso di ripetizione dell’esperimento vincente Sky-Dazn, serviranno 16 milioni di euro più iva a stagione per ogni broadcaster interessato.

La Serie B spera di avvicinarsi ai 48 milioni di euro strappati nel precedente triennio con Sky-Dazn-Helbiz. Saranno importantissime le prossime ore, con le successive consultazioni per trovare la quadra. Sky e Dazn restano in pole position.