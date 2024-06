Salernitana, Di Napoli: "Iervolino è l'uomo giusto! L'Arechi mi emoziona sempre" Re Artù lancia messaggi d'amore: "Salerno sa che al nord c'è un tifoso che soffre con loro"

L’Arechi si accende quando lo speaker lo annuncia. Arturo Di Napoli si batte la mano sul petto. Conosce ogni zolla di quel prato che lo ha incoronato come re per sempre di una piazza che mai potrà dimenticarlo: “Salerno ha lanciato messaggi bellissimi. Sono arrivati tifosi da ogni parte d’Italia e soprattutto vedere tanti campioni calcare questo prato è sempre emozionante. Ogni volta che torno in città sento un affetto travolgente che ricambio sempre. I salernitani sanno che al Nord c’è un tifoso che soffre come loro”.

Nella serata amarcord dell’Arechi, per l’ex numero dieci però c’è spazio anche per parlare del futuro della Salernitana. Gabetti Sport, realtà vicina anche all’attaccante lombardo, continua ad avere le antenne dritte e a scrutare il futuro della Salernitana. Di Napoli però non sfrutta l’assist anzi, da difensore spedisce il pallone in tribuna: “Futuro in società? Non ci sarò io. Ho attività in Lombardia. Qui ci sono gli uomini giusti per ripartire, come l’ad Milan che stimo tantissimo. Spero che la Salernitana possa ritrovare presto la serie A. Mi auguro che la società abbia capito gli errori commessi e che sappia trovare la spinta giusta per ripartire".

Infine, la carezza a Iervolino: “E’ un presidente che mi terrei stretto. Quest’anno gli sarà servito come di esperienza per capire quanto è duro il mondo del calcio”.