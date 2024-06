UFFICIALE - Serie B 2024-2025: ecco le 20 partecipanti La Carrarese completa il roster: protagonisti due ex granata

La Serie B 2024-2025 ha finalmente definito il suo roster. Pochi minuti fa si è concluso il playoff di serie C fra Carrarese e Vicenza, con la vittoria nella gara di ritorno per 1-0 dei toscani che festeggiano la promozione in cadetteria. Tra i protagonisti dei gialloblu anche gli ex Salernitana Capezzi e Giannetti.

Inizia così ufficialmente il percorso di avvicinamento al prossimo campionato di serie B. Tre le retrocesse della serie A (Salernitana, Sassuolo e Frosinone), quattro le promosse dalla serie C (Mantova, Cesena, Juve Stabia e Carrarese). Di seguito, la lista completa:

Mantova (Promossa dalla Serie C)

Cesena (Promossa dalla Serie C)

Juve Stabia (Promossa dalla Serie C)

Carrarese (Promossa dalla Serie C)

Salernitana (Retrocessa dalla Serie A)

Sassuolo (Retrocessa dalla Serie A)

Frosinone (Retrocessa dalla Serie A)

Cremonese

Catanzaro

Palermo

Sampdoria

Brescia

Sudtirol

Reggiana

Cosenza

Pisa

Cittadella

Modena

Spezia

Bari