Salernitana, Daniliuc attende il Salisburgo ma piomba il Celtic Il difensore sfrutterà la vetrina degli Europei. Il club granata spera in una plusvalenza importante

La vetrina degli Europei e la possibilità di salutare Salerno nei prossimi giorni. Per Flavius Daniliuc c’è tutto il futuro da scrivere. Il difensore austriaco è stato convocato e sarà protagonista in Germania. Dopo una prima parte di stagione complicata in maglia granata, Daniliuc si è rilanciato in Austria sfiorando il titolo ma strappando una chiamata dalla sua nazionale.

Nelle prossime ore si deciderà il futuro del calciatore. Il Salisburgo potrà esercitare il diritto di riscatto da 5,5 milioni di euro ma nelle scorse ore sul difensore austriaco è piombato anche il Celtic. Gli scozzesi reputano Daniliuc un calciatore di prospettiva da regalare al tecnico Rodgers per rimpolpare il pacchetto arretrato. La Salernitana spera in un’asta per mettere a segno una plusvalenza importante.