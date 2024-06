Salernitana, lo stallo societario blocca ds e tecnico: si ragiona su più fronti Ancora ore di attesa. Intanto Toscano è nel mirino del Catania e Aquilani della Reggiana

L’attesa che tiene con il fiato sospeso l’ambiente ma che rischia anche di avere ripercussioni sulle scelte degli uomini ai quali affidare il progetto di rilancio della Salernitana. Danilo Iervolino tende la mano al fondo americano Brera Holdings ma non vuole farsi cogliere impreparato in caso di dietrofront. Eppure, il rebus futuro rischia di far perdere occasioni e anche di sentirsi costretti a ripiegare su altre scelte che non siano i piani originali.

Un primo ritardo è stato accumulato già nelle speranze del club che voleva annunciare ds e tecnico prima il 7 e poi il 10 giugno. Per il ruolo di direttore sportivo, dopo aver incassato il “no” di Angelozzi, il club granata aveva sondato la pista Petrachi prima dell’improvvisa frenata. Ora nel mirino c’è Maiorino, uomo che Iervolino valuta come ideale per la ripartenza.

Più difficoltà sul tema allenatore. Toscano è obiettivo del Bari ma soprattutto è nel mirino del Catania che mette sul tavolo un triennale. Aquilani è sondato con forza dalla Reggiana mentre Inzaghi è stato “bloccato” dal Pisa che deve sciogliere le riserve sul ds. Il tempo stringe, la Salernitana ora ha l’obbligo di accelerare.