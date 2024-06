Lutto Salernitana, scompare improvvisamente il magazziniere Gerardo Salvucci Una terribile notizia scuote l'ambiente

Una terribile notizia scuote il mondo Salernitana. Lo storico magazziniere Gerardo Salvucci ha perso la vita questa mattina. 55enne di Sapri, il fido collaboratore del club granata e istituzione per l’ambiente della Bersagliera, è stato colto da un malore improvviso in spiaggia che non gli ha lasciato scampo. Immediati i soccorsi arrivati sul lungomare di Sapri ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Una notizia che ha scosso l’intera Salernitana, attonita per la notizia arrivata mentre continuano le riflessioni sul futuro del club. Salvucci era tra i trascinatori dello spogliatoio granata. Coniò lui il nome “Mast’Antonio”, etichetta che ha accompagnato Candreva nella sua esperienza con la maglia della Salernitana. Ora il lutto che lascia tutti senza parole.