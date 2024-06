Salernitana, da oggi via libera ai riscatti: tutti i "casi granata" Diversi i calciatori con il destino da decifrare

Via libera ai riscatti. La Salernitana fa i conti con le prime scelte importanti in sede di mercato. Da oggi e fino al 14 giugno i club potranno esercitare le clausole in proprio possesso per l’acquisto dei cartellini dei calciatori. Il club granata ha in possesso la possibilità di poter acquisire il cartellino di Emmanuel Vignato dal Pisa che non verrà però esercitata.

Diverse invece le situazioni da decifrare in uscita. Il rischio è di perdere Edoardo Iannoni, centrocampista per il quale il Perugia è intenzionato a sborsare 400mila euro. Il club granata dovrebbe poi mettere sul tavolo altri 900mila per riportarlo a casa. Delicato anche il destino di Flavius Daniliuc: il Salisburgo è pronto ad anticipare la concorrenza del Celtic bruciando anche le speranze della Salernitana di innescare un’asta sfruttando la vetrina degli Europei. Ritornerà Matteo Lovato: il Torino non metterà sul tavolo i 4 milioni di euro per strapparlo ai granata. Difficile anche il riscatto di Mamadou Coulibaly dal Palermo mentre l’Atalanta ragiona su Jimenez Castillo.