Salernitana, il Genoa in pole per Maggiore. E il Verona punta Kastanos Il centrocampista ligure è obiettivo dei rossoblu

L’obiettivo della Salernitana resta quello di poter cedere i propri calciatori migliori e monetizzare il più possibile. Missione che sta conducendo in prima persona l’amministratore delegato Maurizio Milan in attesa di conoscere chi sarà il futuro direttore sportivo che avrà il controllo dell’area tecnica. Intanto, inizia a muoversi qualcosa. Soprattutto su Giulio Maggiore, corteggiato da Como e Parma ma ora obiettivo forte del Genoa. I rossoblu vorrebbero regalarsi il calciatore ligure, ex capitano dello Spezia ma tra le note liete del girone di ritorno amarissimo per i colori granata.

Non solo Maggiore. Anche per Grigoris Kastanos si fanno forti le sirene della serie A. Il Verona, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Paolo Zanetti sulla panchina gialloblu, è pronto a sferrare l’assalto decisivo per il cipriota. Sul calciatore anche il Cagliari che spinge per Davide Nicola.