Salernitana, doppio annuncio in arrivo? Scelto Sottil per la panchina Il tecnico, anche della Paganese in passato, è vicinissimo al club granata

Il discorso societario da sciogliere. Eppure, la Salernitana lancia un segnale forte all’intero ambiente. In questi minuti, il club granata dovrebbe annunciare l’accordo con Gianluca Petrachi come nuovo ds. Ma non solo. Danilo Iervolino e l’ad Maurizio Milan stanno perfezionando l'intesa con Andrea Sottil. Il tecnico di Venaria Reale è ormai ad un passo dalla società granata. Sarà lui l’uomo al quale affidare il progetto ripartenza dopo la dolorosa retrocessione in serie B. Si ragiona su un accordo biennale, con possibile opzione in favore del tecnico. Per Sottil sarebbe la seconda avventura in Campania dopo quella con la Paganese.