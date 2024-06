Salernitana, si avvicina il compleanno: messa in Duomo per chi non c'è più Tante le attività per celebrare i 105 anni di storia del cavalluccio marino

Il soffio sulle 105 candeline da fare insieme. Il popolo della Salernitana si appresta a vivere 48 ore di festeggiamenti per il compleanno della Bersagliera, segnale inequivocabile dell’amore profondo fra club e città. Tra le tante iniziative in programma, si registra anche il pensiero per chi purtroppo non c’è più. L’associazione Generazione Donato Vestuti ha invitato tutti i tifosi granata a partecipare alla Santa messa in suffragio dei tanti supporters in programma il 19 giugno alle ore 18 presso la Cattedrale di San Matteo. A celebrare il rito sarà Don Felice Moliterno.

A seguire, a partire dalle 19.19, da Piazza della Concordia si snoderà il corteo dell'appartenenza che raggiungerà lo stadio Vestuti dove ci saranno festeggiamenti fino a mezzanotte.

Da domani invece il via alle celebrazioni per i 105 anni. Allo Stadio Vestuti sarà possibile partecipare alla mostra delle maglie e degli striscioni storici che hanno segnato le pagine più importanti per la Salernitana. Sul prato del Vestuti invece ci sarà un torneo con partecipanti le scuole calcio di Salerno e provincia. In piazza Casalbore ci saranno gonfiabili ed animazione per bambini. A seguire l’esibizione del gruppo popolare I Picarielli.