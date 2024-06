Salernitana, il cordoglio del club e del tifo per Gianni Novella Tantissimi pensieri per la scomparsa di un personaggio apprezzato da tutti

Un compleanno amaro. Dopo l’addio scioccante a Gerardo Salvucci, a poche ore dai 105 anni di storia del club il popolo della Salernitana piange Gianni Novella, giornalista-tifoso entrato nel cuore di tutti e scomparso ieri all’età di 62 anni. Sui social, in tantissimi hanno voluto destinare un pensiero e un ricordo per Gianni, amico di tutti, persona dal cuore gentile e animo buono. Organizzata la camera ardente mentre i funerali sono programmati per la giornata di mercoledì.

L’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan, dopo il cordoglio del club, ha postato sui suoi canali una foto di Novella con un breve messaggio: “Gianni è stato uno dei primissimi tifosi che mi ha fatto innamorare di Salerno e della Salernitana. Un esempio di coraggio, di passione e di speranza. Non so cosa dire, se non grazie per il suo insegnamento più prezioso, l’amore per la vita. Ciao grande guerriero”.

“Caro Gianni, carissimo Amico, la tua lealtà, la tua instancabile voglia di lottare e il tuo amore appassionato per la Salernitana ci mancheranno profondamente – il pensiero sui social del Direttivo Salerno -. Il tuo esserci amico è stato per noi un onore. Grazie per averci mostrato il vero significato della dedizione e della passione. Il tuo spirito, il tuo Amore per la Salernitana e l'ippocampo vivranno per sempre nei nostri cuori e nei colori granata. “Amico è bello, Amico è tutto. È l’eternità." Caro Gianni, carissimo Amico buon viaggio le porte del Paradiso si aprano al tuo arrivo”.