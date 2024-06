Salernitana, in attesa dei 105 anni al Vestuti si respira la storia Tanti tifosi all'iniziativa organizzata nell'impianto cittadino

Ancora poche ore alla mezzanotte, eppure il popolo della Bersagliera prova a regalarsi qualche ore di festa. Seppur in tono minore, nel rispetto del compianto Gianni Novella. La scomparsa del volto noto della tifoseria della Salernitana ha rabbuiato tutti. La sua immagine verrà proiettata questa sera sulle mura del Vestuti. Il giusto tributo in vista di un giorno di festa, il riconoscimento per chi ha legato la sua vita a doppio filo ai colori granata.

Intanto, nello storico impianto del centro cittadino, da questa mattina è stato possibile fare un vero e proprio salto nella storia. Sugli spalti della vecchia casa della Salernitana sono stati esposti gli striscioni più iconici. Veri e propri salti nel passato, quando il Vestuti si trasformava in un catino insuperabile. Una cornice da brividi per i tanti bambini e ragazzini in campo per il torneo con le scuole calcio organizzato. Nel ventre dell’impianto invece, spazio alle magliette storiche indossate negli scorsi decenni e le diverse sciarpe che hanno segnato le varie anime del tifo.