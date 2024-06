105 anni Salernitana, gli ultras: "Per rispetto annulliamo il corteo" La scelta del gruppo Ums

"Appartenenza e rispetto". Il gruppo ultras della Salernitana UMS ha comunicato pochi minuti fa attraverso i canali social la scelta di annullare il corteo dell'appartenenza, originariamente in programma per domani alle ore 19.19 per celebrare i 105 anni della Salernitana. Una scelta dettata soprattutto dei recenti lutti, l'ultimo legato a Gianni Novella, che hanno minato il clima di festa.

"Per Armando,per Gerardo e per Gianni gli ultras hanno deciso di annullare il corteo dell'appartenenza. L'appuntamento resta alle 19,19 in piazza Casalbore nel piazzale antistante lo Stadio Vestuti. Onoremo e rispetteremo sempre chi per la Salernitana ha dato la vita". Un segnale di grande rispetto e soprattutto dell'unione d'intenti che solo l'amore per la Salernitana riesce a trasmettere.