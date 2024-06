VIDEO. Salernitana, festa in piazza per i 105 anni: «Amore senza categoria» Commozione nel ricordo di Armando, Gerardo e Gianni

Seppur in tono minore per onorare chi non c'è più, Salerno ed i salernitani hanno festeggiato il 105esimo compleanno della Salernitana. Tifosi di ogni età, a partire dalle 19.19, si sono ritrovati nel piazzale antistante lo stadio Vestuti per rendere omaggio alla Bersagliera. "Siamo qui per tre motivi", ha detto in apertura lo speaker della serata Luca Scafuri, rappresentando il pensiero degli organizzatori. «Innanzitutto per ricordare Armando, Gerardo e Gianni che continueranno a tifare dalla Curva del Paradiso. Poi per dimostrare, ancora una volta, che il nostro amore per la Salernitana è più forte di ogni retrocessione e categoria. E, infine, per non disperdere la passione di tutti questi bambini che si sono avvicinati in questi anni ai colori granata».

Proprio i più piccoli sono stati i protagonisti della serata: schierati dinanzi al palco hanno sventolato uno striscione recante la scritta "Appartenenza". In piazza, insieme ai gruppi ultras della Salernitana, anche le tifoserie gemellate provenienti da Bari, Reggio Calabria e da Ploiesti (Romania) che hanno voluto partecipare al compleanno della Bersagliera. «Che importa se, è arrivata la retrocessione», il coro che ha aperto la serata, infiammando piazza Casalbore e rappresentando in maniera iconica il sentimento che, da 105 anni, lega i salernitani alla propria squadra del cuore. Un amore più forte di ogni categoria.