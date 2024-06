Salernitana-Sottil, manca "solo" la fumata granata Il tecnico di Venaria Reale scioglierà le riserve: il club pronto ad annunciarlo

Ultime ore di riflessioni, di dettagli da limare. Ieri la Salernitana sperava di potersi fare un regalo di compleanno e annunciare il nuovo allenatore. Ed invece, tra Andrea Sottil e il club granata, c’è ancora una piccolissima forbice da ridurre prima del fatidico “sì”. Anche nelle scorse ore, il ds Gianluca Petrachi ha avuto contatti diretti con il tecnico di Venaria Reale per superare l’impasse e cercare di mettere nero su bianco l’accordo per il contratto biennale che legherà l’ex Paganese alla Bersagliera. Le parti si sono avvicinate ancor di più dopo aver ragionato sia sui dettagli economici che sui componenti dello staff che seguiranno Sottil nella sua avventura a Salerno. Si attende solo il via libera dell’allenatore, sempre più vicino alla realtà granata.

Petrachi però non aspetterà in eterno ed è pronto anche ad un piano-B in caso di clamoroso dietrofront. In auge resta sempre il nome di Alberto Aquilani. Il tecnico romano, sedotto dalla Reggiana prima e dal Frosinone poi, ha lasciato il Pisa ed è in attesa di una nuova chiamata. La Salernitana non lo depennerà dalla sua short-list.