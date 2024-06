Salernitana-Dia, intervallo: rinviata l'udienza, si punta alla cessione Sul senegalese c'è sempre la Lazio ma spunta l'ipotesi Emirati

Un nuovo capitolo della storia fra la Salernitana e Boulaye Dia. Ieri era in programma presso il Collegio Arbitrale un nuovo round della controversia fra le parti. Sotto la lente d’ingrandimento l’intervista rilasciata a L’Equipe dal calciatore e non concordata con la società dopo i fatti di Udine e la clamorosa rottura con Iervolino. Da lì, un nuovo ricorso al Collegio Arbitrale con prima data di discussione fissata per ieri. La Salernitana però, attraverso il legale Chiacchio, ha comunicato la volontà di rinviare l’udienza. Scelta condivisa dai difensori dell'attaccante, con il via libera per il prossimo 12 luglio.

Una parentesi voluta da entrambi le parti nel nome di un accordo tra le parti per la conclusione della questione che potrebbe arrivare con la cessione di Dia. La Lazio, dopo l'accelerazione dei giorni scorsi, ora riflette e si concentra su Noslin, richiesta di Baroni al Ds Fabiani. Il senegalese sogna la Premier League che al momento però non apre. E nelle ultime ore le sirene d'Arabia avrebbero iniziato a far rumore.