Salernitana, Fazio lancia messaggi: "Piazza ricca d'amore e passione" L'argentino ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nuovi contatti con il ds Petrachi

"L'importante è essere un esempio, una guida per gli altri e saperli aiutare". Il nome di Comandante a rispecchiare le sue qualità fisiche e umane. Federico Fazio si tiene stretto il soprannome che lo ha accompagnato nel corso della sua lunga carriera. Arrivato ai titoli di coda? Forse ancora no. Fazio vorrebbe continuare la sua esperienza alla Salernitana dopo qualche timido sondaggio per un ritorno in patria. Il suo contratto scadrà il 30 giugno ma il ds Petrachi lo conosce bene. Possibile che l'ingaggio venga spalmato , con possibile futuro da dirigente.

Futuro da scrivere nelle prossime ore. Intanto a Tvplay, Fazio lancia messaggi importanti alla piazza: "A Salerno sono stato molto bene. Parliamo di una piazza molto calda, calorosa, affettuosa e appassionata. Qui senti l'amore e la passione per la maglia. Ci sono tanti bambini allo stadio, compresi i miei che vengono sempre. Sono cresciuti qui e li vedo felici".