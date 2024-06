Salernitana: per Pirola prima le nozze, poi il futuro Parma e Torino hanno già bussato alla porta del club. E l'Inter...

Lorenzo Pirola ha detto sì alla sua Martina. Il difensore scuola Inter si è sposato ieri al Convento dell'Annunciata in Lombardia. Tanti calciatori erano presenti all'evento, celebrato anche da Instagram stories di diversi atleti di serie A.

Per il difensore della Salernitana ora però arrivano settimane calde in materia di mercato. Il club granata, dopo averlo riscattato dall'Inter per 5 milioni di euro (con i nerazzurri che hanno però un diritto di recompra), ora è oggetto di interessi da numerosi club di massima serie A. Il Parma lo ha messo nel mirino e aspetta il momento giusto per affondare. Anche il Torino lo tiene nella short-list. Il desiderio dei piemontesi sarebbe quello di andare all'attacco dopo aver definito il futuro del capitano Buongiorno. Il club granata, forte della clausola rescissoria, è pronta a separarsi dal capitano dell'Under 21. Per Pirola sono giorni caldi per il suo futuro.