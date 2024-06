Serie B, la Lega rende noti gli orari dei match. E spunta la richiesta alle tv Novità dalla Lega in attesa di offerte per il prossimo triennio

La Lega Serie B accelera sul fronte diritti-tv per il triennio 2024-2027. In caso di cessione dei diritti a due broadcaster (Sky e Dazn sono favoriti), il costo cadauno è di 16 milioni di euro più iva. Trattative in corso, con la Lega però che si riserva di poter valutare l’ingresso anche di altre emittenti. Al momento però, la Serie B non ha alcuna certezza su dove sarà tramessa.

Reso noto anche il calendario dei match nel weekend. Le finestre di gioco previste saranno le seguenti:

“1. una o più Gare in anticipo il venerdì a partire dalle ore 18.00,

2. una o più Gare il sabato a partire dalle ore 14.00,

3. una o più Gare la domenica a partire dalle ore 12.00,

4. una Gara in posticipo il lunedì a partire dalle ore 18.00”.

Confermato dunque lo schema con la novità del possibile lunch-match domenicale.