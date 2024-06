Salernitana, sorriso Daniliuc: la sua Austria vola agli ottavi di Euro2024 Grande risultato per il difensore granata

Un risultato a sorpresa. Flavius Daniliuc festeggia l'incredibile qualificazione della sua Austria agli ottavi di finale degli Europei in corso di svolgimento in Germania. La nazionale bianconera che ha tra i calciatori a disposizione anche il difensore della Salernitana ha superato 2-3 l'Olanda nell'ultima giornata del girone D. Contestualmente al pari della Francia con la Polonia, gli austriaci hanno realizzato un doppio sorpasso chiudendo al primo posto.

Il difensore granata è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, mai schierato sin qui nel corso della competizione continentale. La Salernitana spera nella vetrina degli Europei per provare ad accelerare una possibile cessione nelle prossime settimane, con Salisburgo e Celtic interessate.