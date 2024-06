Salernitana, il mercato si accende…ad Ibiza: Coda e Aramu attendono I due calciatori di proprietà del Genoa sono obiettivi concreti

Il sole, il mare e gli scherzi finiti sui social. Massimo Coda e Mattia Aramu affinano l’intesa fuori dal campo in attesa, chissà, di mettere sorrisi e affinità tecnica sul prato dell’Arechi. La Salernitana pensa alla coppia considerata di lusso per la serie B per dare il via all’operazione rilancio. Il ds Gianluca Petrachi sta lavorando senza sosta con il Genoa e con gli entourage dei calciatori per provare a chiudere l’affare. L’obiettivo numero uno è Coda, considerato il centravanti ideale da regalare ad Andrea Sottil. L’attaccante di Cava de’ Tirreni ha aperto ad un contratto biennale, con il sogno di raggiungere il record di capocannoniere all-time della serie B in maglia granata (mancano otto gol).

L’affare si snoderebbe intorno a Giulio Maggiore. Il Genoa apre allo scambio con il centrocampista ligure, cuore Spezia ma bramoso di poter riabbracciare la sua Liguria. Per pareggiare le valutazioni dei cartellini, i rossoblu vorrebbero inserire anche Mattia Aramu, ritornato al Genoa dopo la parentesi in chiaroscuro con il Bari. La Salernitana ci pensa, seppur Petrachi sia tentato da Tutino o Donnarumma da affiancare a Coda.