Salernitana, settore giovanile affidato a Pistolesi: scelti i tecnici Tutte le novità per le formazioni under

In attesa di definire il ruolo di direttore tecnico, la Salernitana sistema le caselle dell’organigramma del settore giovanile. Con la promozione di Stefano Colantuono come nuovo direttore tecnico, la casella di responsabile verrà affidato a Francesco Pistolesi. Sarà il dirigente romano, con la supervisione di Colantuono, dunque a guidare le formazioni under.

Posizionate tutte le tessere anche del puzzle allenatori: Luca Fusco guiderà la Primavera prendendo il posto di Alessandro Boccolini e continuando il lavoro iniziato lo scorso anno con l’Under 17. Al suo posto Ernesto De Santis. Ad Andrea Bovo il compito di curare l’Under 16 dopo l’esperienza da vice di Fabio Liverani e Colantuono. L’Under 15 a Mario Landi. Per tutte le selezioni il ritiro estivo si terrà a Salerno, con punto di riferimento sempre al Volpe.