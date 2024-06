Salernitana, Vandeputte vicino. E Petrachi "sogna" Tutino Il ds punta ad un tris da urlo con Vandeputte, Coda e Aramu. E i contatti sono vivi per Tutino

Primi movimenti a testimoniare la volontà della Salernitana di puntare in alto. L’operazione rilancio di Danilo Iervolino, in attesa di definire il futuro societario, è affidata alle idee di Gianluca Petrachi. Il ds granata ha iniziato ad impostare le operazioni in entrata, prenotando due colpi da sogno. Il primo è quello legato a Massimo Coda, attaccante rientrato al Genoa dopo il prestito alla Cremonese. L’attaccante verrebbe inserito nell’affare Giulio Maggiore, con il mediano pedina di scambio, con la Salernitana che strizza l’occhio ad Mattia Aramu.

Il secondo colpo invece è quello più rumoroso. Ieri, Petrachi ha sorpassato la concorrenza di Udinese, Lecce e Palermo mettendo le mani su Yari Vandeputte. Il 28enne belga è vicino a vestire la maglia della Salernitana. Petrachi ha accelerato avvicinandosi sensibilmente alle richieste del Catanzaro di un affare sui 3,2 milioni di euro (2,7 milioni di parte fissa più 700mila euro di bonus in caso di promozione in serie A) per sbaragliare tutti e avvicinarsi all’esterno che nello scorso campionato ha realizzato uno score di 10 gol e 15 assist in 41 presenze, trascinando i calabresi fino alla semifinale playoff.

Ma non è finita qui. Nel pomeriggio di ieri nuovo contatto fra Petrachi e l’agente Mario Giuffredi. Sul piatto il destino tutto da decifrare di Gennaro Tutino e Alfredo Donnarumma. Il primo vuole salutare il Cosenza dopo il riscatto dei silani da 3,2 milioni di euro ma è ambito da Sampdoria e Sassuolo. La Salernitana resta sintonizzata e strizza l’occhio anche ad Alfredo Donnarumma, in uscita dalla Ternana. Per Grigoris Kastanos invece si aspetta solo l’offerta del Verona da 2 milioni di euro per dire addio al cipriota.