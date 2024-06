Salernitana, ore decisive per la cessione. E Gabetti Sport resta alla finestra Attesa per la possibile offerta d'acquisto da parte del fondo Brera Holdings

Si avvicina il momento della verità in casa Salernitana che vivrà le ultime ore d'incertezza prima del gong. A mezzanotte scadrà, infatti, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta d'acquisto da parte di Brera Holdings. Sulla questione vige il più stretto riserbo ma più passa il tempo più aumentano i dubbi dell'ambiente sulla fattibilità dell'operazione. Bisognerà, però, attendere ancora qualche ora per poter avere un quadro chiaro e, si spera, definitivo.

Nel frattempo potrebbe riprendere quota un'altra ipotesi che prevederebbe la prosecuzione dell'avventura di Danilo Iervolino al timone del club, con il supporto di una società di servizi esterna a cui affidare la parte extra sportiva. Nelle scorse settimane il patron ha avuto contatti costanti con Gabetti Sport, la divisione del gruppo Gabetti specializzata nel settore sportivo che proprio oggi ha annunciato di aver concluso la collaborazione con la Juve Stabia. Indizio che potrebbe rafforzare l'ipotesi del trasferimento a Salerno da parte della società che nello scorso anno ha fornito consulenza manageriale (attraverso il dg Ferdinando Elefante) e strategica del club stabiese. L'ipotesi, per il momento, resta tale: molto, infatti, dipenderà dall'evoluzione della vicenda societaria. In caso di mancata cessione Gabetti Sport (che ha curato l'organizzazione dell'evento "Operazione Nostalgia" all'Arechi e sta lavorando per avviare collaborazioni con una società di serie A, una di B e una di C), sarebbe ben lieto di affiancare Iervolino e la Salernitana nel progetto di ripartenza dei granata. Anche in questo caso, quindi, bisognerà attendere ancora qualche ora per avere un quadro definito e che consentirà anche l'accelerata sul mercato.

Il ds Gianluca Petrachi sta lavorando intensamente ed ha vistualmente chiuso due colpi da novanta: l'attaccante Massimo Coda ed il trequartista Jari Vandeputte. Il dirigente granata ha raggiunto l'intesa con le società e con i calciatori. Ma si attende l'evoluzione della vicenda societaria per poter formalizzare il tutto.