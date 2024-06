Juve Stabia, termina la collaborazione con Gabetti Sport La società ha curato la parte manageriale del club stabiese

Dopo appena un anno termina la collaborazione tra Gabetti Sport e la Juve Stabia. Ad annunciarlo è stata la società che, nell'ultima stagione, aveva affiancato le Vespe nella gestione manageriale del club.

"Gabetti Sport, la divisione del Gruppo Gabetti specializzata nel settore sportivo, comunica di avere concluso la collaborazione con la Juve Stabia 1907", si legge nella nota diffusa. "Gabetti Sport, attraverso il Managing Director Ferdinando Elefante (nella foto), ringrazia la dirigenza, la squadra, e tutti i collaboratori per la proficua collaborazione, che ha portato a straordinari risultati, sia sportivi con l'ingresso in Serie B, sia nella gestione e crescita del brand Juve Stabia 1907. Il servizio di Temporary Management di Gabetti Sport ha fornito una consulenza manageriale mirata alla Direzione Generale e strategica del club, portando all'ottimizzazione del business e allo sviluppo di nuove partnership e sponsorizzazioni. Tutto il team di Gabetti Sport augura alla Juve Stabia 1907, ai tifosi e alla città di Castellammare di Stabia i migliori successi per il futuro".

Nel futuro della Gabetti Sport, adesso, potrebbe esserci ancora la Campania. Nelle scorse settimane il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino aveva avuto contatti con la società ma molto dipenderà dall'eventuale cessione del club campano che si deciderà nelle prossime ore.