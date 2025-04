Accordo tra fondazione Banco Napoli e Carisal "Insieme per i più fragili e per i giovani", questo il nome dato all'accordo

È stato firmato oggi un importante accordo di collaborazione tra la Fondazione Banco Napoli e la Fondazione Carisal, con l'obiettivo di promuovere attività sociali e culturali a favore della comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle persone più fragili.

Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco Napoli, ha sottolineato che l'intento dell'accordo è quello di potenziare le risorse delle Fondazioni, che purtroppo non sono illimitate, per individuare realtà su cui poter intervenire in modo mirato, facendo tesoro delle esperienze passate. "Mettiamo insieme esperienze, con l’obiettivo di dare risposte concrete alla comunità, unendo le forze per affrontare le sfide sociali più urgenti", ha dichiarato Abbamonte.

Domenico Credendino, presidente della Fondazione Carisal, ha aggiunto che uno degli obiettivi principali è combattere la povertà educativa, un fenomeno che affligge molti giovani in situazioni di disagio economico. "Bisogna educare i ragazzi al bello, offrendo loro opportunità culturali e artistiche per allontanarli dalla strada e dalle tentazioni", ha spiegato Credendino. L’esempio della Mostra di Caravaggio a Salerno, che ha coinvolto diecimila studenti, è stato un successo che ha dimostrato quanto l'arte possa avere un impatto positivo sulla vita dei giovani.

Le aree di cooperazione tra le due Fondazioni includeranno:

-Attività formative come laboratori, incontri, convegni e dibattiti, focalizzati sulla diffusione della cultura e dell'arte.

-Iniziative culturali per valorizzare e far fruire beni di interesse storico e artistico.

-Supporto a persone fragili, minori e famiglie in difficoltà attraverso interventi di prossimità.

-Promozione del lavoro di rete tra enti del Terzo Settore e altri soggetti della comunità locale, in particolare per la cura dei beni comuni.

-Incontri e corsi formativi sul tema "Giovani e Mondo del Lavoro", per orientare i giovani verso nuove opportunità professionali.

Questo accordo rappresenta una promessa concreta di azione per migliorare la vita dei giovani e delle persone vulnerabili, puntando sulla cultura come strumento di crescita e di cambiamento sociale in tutta la Campania.

L'impegno congiunto di queste due Fondazioni è destinato a lasciare un segno tangibile sul territorio, contribuendo a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.