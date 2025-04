Napoli ricorda le vittime innocenti del bombardamento del 4 aprile 1943 Cerimonia di commemorazione organizzata dalla città metropolitana

Le note del silenzio militare intonato da una tromba sottolineano la solennità del momento: l’apposizione di una corona di alloro sotto la targa in viale Quattro aprile nel quartiere di San Pietro a Patierno a Napoli, che ricorda le vittime innocenti del bombardamento sulla città il 4 aprile 1943, 82 anni fa.

Presenti alla cerimonia il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo, il presidente della VII Municipalità “Miano-Secondigliano-San Pietro a Patierno” Antonio Troiano e il Colonnello pilota dell’Aeronautica Militare Massimo Maieron, Comandante del Comando Aeroporto “Ugo Niutta” di Capodichino a Napoli. Tutt’intorno gli alunni e i docenti del 51° Circolo Didattico Statale “Alfredo Oriani" con simboli e bandiere della pace per ricordare la strage di tanti cittadini inermi che attendevano il tram in via Tramways, poi ribattezzata proprio viale Quattro Aprile. Come conseguenza di quel bombardamento si contarono 221 vittime, circa 500 feriti, 34 edifici crollati e moltissimi incendi.

Un momento reso speciale da due piccoli alunni che hanno ‘suonano’ la Campana della Pace realizzata dal Maestro Armando Marinelli dell’omonima Pontificia Fonderia di Agnone donata al Comando Aeroporto di Capodichino dell’Aeronautica Militare in occasione del convegno “Le Ali della Pace” svolto il 24 gennaio 2025 presso lo storico Salone degli Aviatori del Comando di Capodichino, portata qui proprio per far sì che i suoi rintocchi rafforzino il messaggio di speranza e pace.

“Ci sono troppi conflitti ancora oggi nel mondo, ecco perché è necessario coltivare la memoria di avvenimenti tragici come quello del 1943 per evitare che succedano ancora” ha affermato il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo. “Lavoriamo molto con gli alunni delle scuole per non dimenticare la brutalità della guerra e coltivare ogni giorno il valore costituzionale della pace” ha aggiunto il presidente della VII Municipalità “Miano-Secondigliano-San Pietro a Patierno” Antonio Troiano. “Siamo vicini a questo territorio e alla tragedia che ha subito nel 1943. Abbiamo voluto portare qui la campana della pace che ci è stata donata per l’Anno Giubilare per ribadire il nostro impegno in questa direzione”.

La cerimonia di commemorazione è stata preceduta da una messa in ricordo delle vittime nella vicina Chiesa di Santa Maria della Purità officiata da Monsignor Vincenzo Doriano De Luca, Decano del 7° Decanato e parroco della Parrocchia dell’Immacolata Concezione a Capodichino, e concelebrata dal Cappellano Militare di Capodichino Don Antonio Marchisano.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Commissario Prefettizio di Casavatore Giovanni Lucchese, il vicesindaco del Comune di Casoria Gaetano Palumbo, il consigliere del Comune di Napoli Pasquale Sannino, il vicepresidente della VII Municipalità Giuseppe Grazioso e l’assessore alla Cultura e Istruzione della VII Municipalità Mauro Marotta.