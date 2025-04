Controlli commercio abusivo: sequestrata merce non tracciabile L'intervento della polizia municipale e la donazione alla Caritas

Il personale della polizia municipale, sezione amministrativa-commercio, agli ordini del comandante colonnello Francesco Del Gaudio e coordinati dal tenente Donato Palmieri, è intervenuto in Via Denza, nel pieno centro cittadino, per contrastare un’attività abusiva di vendita su area pubblica.

Gli agenti hanno identificato un uomo, con precedenti, intento alla vendita di frutta e verdura senza alcuna autorizzazione. A seguito dei controlli, è stato effettuato un sequestro amministrativo della merce priva della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di commercio.

Rilevato lo stato delle merci, il comando della polizia locale ha prontamente contattato la caritas diocesana di Castellammare di Stabia. Con il supporto del personale dell’ufficio tecnico comunale, si è proceduto alla donazione degli alimenti sequestrati, garantendo così un utilizzo solidale dei beni.

L’attività rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli sul territorio di Castellammare di Stabia al fine di contrastare il commercio abusivo e tutelare la salute pubblica e la legalità.