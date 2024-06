Salernitana, Petrachi non molla la pista Tutino L'attaccante napoletano è la grande suggestione

La definizione della querelle societaria sullo sfondo. Eppure, Gianluca Petrachi lavora sotto traccia per costruire una Salernitana pronta a puntare in alto nel campionato di serie B. Il ds ha in pugno Jari Vandeputte, esterno del Catanzaro che la Bersagliera strapperebbe alla concorrenza per un affare da 3,2 milioni di euro fra parte fissa e bonus in caso di promozione in serie A. Si lavora anche per chiudere lo scambio con il Genoa con Giulio Maggiore che andrebbe in rossoblu, con Massimo Coda e Mattia Aramu che farebbero il percorso inverso.

Oltre a Coda, la Salernitana però non molla la pista Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano è stato riscattato dal Cosenza per 3,2 milioni di euro dal Parma ma vuole cambiare aria. Sampdoria e Sassuolo si sono già mosse con i silani. Petrachi invece ha ribadito il suo interesse all’agente Mario Giuffredi, immaginando anche un triennale per il ritorno in granata di uno dei protagonisti della promozione in serie A. Più facile arrivare ad Alfredo Donnarumma, con l’attaccante in uscita dalla Ternana. La chiave sarà la cessione di Grigoris Kastanos, ad un passo dal Verona per due milioni di euro.